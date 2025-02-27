女子プロレスの試合中、選手の下半身など性的な部分を強調する画像を撮影し、SNSに投稿したとして、ワールド女子プロレス・ディアナと選手1名が投稿者に対し、損害賠償を求めていた裁判で2月17日、東京地裁で和解が成立した。 これを受け、ディアナの不破大志氏と代理人の小沢一仁弁護士が27日、都内で会見。 小沢弁護士は和解について「結構な時間がかかってしまったが、細かい内容まで取り決めてまとめることができた