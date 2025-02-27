ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとインスタグラマーのウラリエが金曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−金午後1時〜）で、「寒さのしのぎ方」というテーマでメール募集を行った。あなたの寒さのしのぎ方は？とあるリスナーは、「寝る前に布団乾燥機を使う」ことで寒さをしのいでいるという。なんでも、「布団に入った瞬間から暖かく、快適に夢の旅に出かけられる」のだそう。このメールを受