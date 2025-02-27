映画コラムニスト・寺嶋夕賀が、映画トークイベント「ユユ・シネマ・パラダイス」を、東京と大阪にて開催することを発表した。【画像】「ユユ・シネマ・パラダイス」フライヤー寺嶋夕賀は、元GANG PARADEのメンバーで、現在は映画コラムニストとして活動中。「ユユ・シネマ・パラダイス」が、独立後初のトークイベントとなる。東京では3月28日（金）にLOFT9 Shibuya、大阪では3月20日（木）に梅田 Lateralにて開催。記念すべき1回