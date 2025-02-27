岡山中央警察署 27日午後4時50分ごろ、岡山市北区清輝本町の国道で路線バスが乗用車に追突し、追突された乗用車がさらに前の軽四乗用車に追突しました。 現場は、清輝橋交差点の付近で、警察によりますとけが人はいない模様です。