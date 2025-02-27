レモンサワーブランドの「檸檬堂」がフルリニューアルを発表。「檸檬堂 定番レモン」（アルコール分5％、果汁率10％）と「檸檬堂 レモン濃いめ」（アルコール分7％、果汁率21％）を、新たに“二代目檸檬堂”として、3月10日（月）より発売します。加熱レモンのうま味に着目檸檬堂ブランド史上初となる味も含めたフルリニューアルとなった二代目檸檬堂は、約1年半の開発期間と100回以上の試作を重ねて完成したとのこと。最大の特徴