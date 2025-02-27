中居正広氏と女性とのトラブルに端を発する一連の問題に揺れるフジテレビが２７日、取締役会を行った。取締役会終了後、フジ・メディア・ホールディングス・金光修社長とフジ・清水賢治社長が取材に応じた。清水社長は当該の女性に対する謝罪について聞かれると「私も就任以来、女性に対しては謝罪をしたいということを希望しております」とまず発言。「ただ残念ながら今、第三者委員会の調査をやっております。これは第三