菅野智之 写真：USA TODAY Sports/ロイター/アフロ オリオールズ・菅野智之投手（35）が2月26日（日本時間27日）に、メジャーに来て初となるオープン戦に先発登板した。 アウェイ球場でのパイレーツ戦、2回28球を投げて打者8人と対戦して2安打1四球無失点という結果となった。ストレートの最速は93マイル（150キロ）。 試合後の囲み取材で「あっという間に終わってしまった気がしたが、い