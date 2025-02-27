日本調教師会関西支部主催の「引退調教師を祝う会」が２月２７日、滋賀県草津市内のホテルで行われた。式には３月４日に定年で引退する栗東所属の音無秀孝、河内洋、木原一良、鮫島一歩、藤沢則雄、勇退する村山明の各調教師が出席。栗東所属の調教師を中心に１０４人が参加した。乾杯の音頭を取ったのは日本騎手クラブの武豊会長。「多くのホースマンを育てられたと思います。我々後輩はいい競馬をして、いい結果を出し、活