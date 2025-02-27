去年12月に逮捕された高山裕香被告31歳（旧姓黒田）と小浦優被告33歳。2人は子どもが同じ保育園に通うママ友同士です。 【写真を見る】なぜ“ママ友”同士で闇バイト「ホストやギャンブルで借金」「生活費が欲しかった」 他人の電子マネーでタブレット購入した詐欺の罪 起訴状などによりますと2人は去年8月、共犯者と共に他人の電子マネーを使って、大阪の家電量販店で約40万円のタブレット端末を購入した詐欺の罪に