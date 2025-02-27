高知県四万十市の施設からプロジェクターなどを盗んだとして、警察は30代の男を窃盗などの疑いで逮捕しました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、四万十市下田の無職・森木 玲容疑者（35歳）です。警察によりますと、森木容疑者は去年8月ごろから10月ごろまでに四万十市下田にある旧中医学研究所内に侵入し、市が管理するプロジェクターやディスプレイなど48点、総額約634万円分を盗んだ疑いが持たれています