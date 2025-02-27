ドル指数は小幅上昇、１０日線に到達＝ロンドン為替 きょうはドル指数が小幅に上昇している。東京午前の１０６．５２１を安値に、東京午後には１０６．７１３まで上昇。ロンドン時間に入ると上昇は一服しており１０６．６０を下回っている。前日ＮＹ終値１０６．４１６よりはドル高水準で推移している。米１０年債利回りが４．２６％台から４．３０％へと上昇、ドル高圧力となっている。１０日線が１０６．６４２まで低下して