円売り広がる、ドル円一時１４９．９１レベル、ユーロ円は１５７．１０レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売りの動きが広がっている。ドル円は149.91レベル、ユーロ円は157.10レベル、ポンド円は190.01レベルまで高値を伸ばしてきている。欧州株はトランプ関税で売られているものの、エヌビディア決算を無難に通過したことで米株先物は総じてプラス圏で推移している。米１０年債利回りは４．２６％台から４