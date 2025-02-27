7回、左中間に適時三塁打を放つソフトバンク・石見＝宮崎ソフトバンクのドラフト5位新人の石見（愛知・愛工大名電高）が27日、韓国プロ野球斗山との練習試合で三塁打を含む2打席連続の適時打を放った。途中出場で鮮烈なデビューを飾り「緊張した。少しでも結果を残せて良かった」と初々しい笑顔を見せた。小久保監督も「衝撃的だった。打撃技術は非常に高いものがある」と大絶賛。遊撃の守備でもライナー性の打球に体を張って