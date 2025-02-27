【ロサンゼルス共同】米メディアは27日、映画「フレンチ・コネクション」などで知られる俳優ジーン・ハックマンさんと妻が西部ニューメキシコ州の自宅で死亡しているのが見つかったと伝えた。95歳だった。詳しい死因は明らかになっていない。