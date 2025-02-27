千葉県知事選は２７日告示された。再選を目指す現職と新人３人が立候補を届け出て４人による争いが確定した。現県政の評価などが争点となる。投開票は３月１６日。立候補したのは届け出順に、現職の熊谷俊人氏、いずれも新人でジャーナリストの小倉正行氏、政治団体「つばさの党」代表で「政治団体Ｑ」の黒川敦彦氏、政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志氏。熊谷氏を自民党と公明党、立憲民主党、日本維新の会