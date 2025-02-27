1mmにも満たない線を切り出し、繊細な構図で描かれた息をのむような作品の数々。1枚の和紙から切り抜かれており、全てが繋がっている華麗なモノトーンの切り絵です。2月27日から徳島県阿南市では、兵庫県神戸市出身で切り絵の第一人者と言われる倪瑞良（にい・みずよし）さんの画業50年を記念した作品展が始まりました。倪さんはフランスでデザインを学び、自身が尊敬するアールヌーボーの画家ミュシャの