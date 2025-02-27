俳優でアーティスト、のん（31）が27日、自身の公式X（旧ツイッター）で、“第2の故郷”岩手県の大船渡市で広がる大規模な山林火災にコメントを寄せた。映画「私にふさわしいホテル」キャストが今年を総括のんは主演を務めたドラマのロケ地が岩手県を中心に行われたことがきっかけで、東北について「第2の故郷のように思っている」と話していた。のんは「岩手県の山火事による被害、とても驚いています」と心情をつづり、「一刻も