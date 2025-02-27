入れ墨の図柄が描かれた書籍の閲覧を受刑者の男性に許可しなかったのは人権侵害にあたるとして、今後は閲覧の可否を慎重に検討するよう求める「勧告」を、札幌弁護士会が25日付で月形刑務所（北海道月形町）に出した。男性から人権救済の申し立てがあり、調査していた。調査報告書によると、月形刑務所で受刑していた男性は2021年7月30日、入れ墨の図柄が描かれた書籍の閲覧を禁止された。出所後にタトゥーアーティストなどの