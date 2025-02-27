吉本興業は27日、複数の所属タレントがオンラインカジノを利用し、違法な賭博行為をしたとして、「関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけし、ファンの皆様に大変ご心配をおかけしていること、心からお詫（わ）び申し上げます」などと公式サイトで謝罪した。これまでは「コンプライアンス違反の疑いがあり調査中」としていた。オンラインカジノを巡っては、所属する「令和ロマン」の高比良くるまさんが過去にオンラインカジノを