福岡や佐賀両県で五つの結婚式場を展開する「アルカディア」（福岡県久留米市）の事業停止で、式を挙げられなくなったカップルの役に立てれば、と動き出した人たちがいる。【写真】「挙式・披露宴・宴会が全て実施できなくなりました」福岡市地下鉄の西新駅近くにスタジオを構える、フォトグラファーの秀島望さん（39）もその一人だ。アルカディアで式を申し込んでいたカップルを対象に、最大2時間の撮影プラン（平日4万4千円