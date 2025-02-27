【大衆中遊華食堂八戒】は中華料理とカレーが融合した中華食堂。東大阪の店は情熱大陸に出演した有名カレー店の料理人が東京から食べにくるほどの人気ぶりでランチタイムには行列が！店主の末広収さんは中華一筋４８年の料理人だがカレー好きでスパイスにこだわり『自分が食べたら美味しいやろうなあ』というカレーを作っていて、ランチメニューには３種類の創作カレーが用意されている。そのうちの定番の１つは『四川麻婆豆