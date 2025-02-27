もちろん私の名前で「誰が来たって関係ないけど」マウント女子のカンにさわる女性社員／今日もワタシが一番カワイイ（1）「仕事の手柄も男性社員の視線もワタシのもの！」こんなマウント女子があなたの職場にいたらどうする!?自分がオフィスで一番かわいい＆モテると思っているOL・桑野真由香。ある日、彼女の職場に雪平まゆという社員が育休から復帰してきます。桑野は雪平の仕事ぶりや対人スキルが気に入らず、初対面から「あい