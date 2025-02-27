【第256話】 2月27日 公開 集英社は2月27日、マンガ「ピューと吹く！ジャガー」第256話「～今日のぴよひこ～」を少年ジャンプ＋にて無料公開した。 「ピューと吹く！ジャガー」はうすた京介氏によるギャグマンガ。第256話では、「モテ男完全マニュアル」で学んだ特訓の成果を本物のサヤカちゃんに見せようとするが……。 第257話は3