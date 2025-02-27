2月27日、B2神戸ストークスの新ホームアリーナ『GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）』を運営する株式会社One Bright KOBEは、4月4日から5月3日まで同アリーナの開業を記念したイベントを複数実施することを発表した。 神戸が初めて試合を開催する4月5日には、アリーナ前の海上で神戸市消防艇による祝賀展示放水が行われるほか、翌6日19時にはTOTTEI前で開業を記念し