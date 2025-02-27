2025年2月14日より全国公開された「愛を耕すひと」。イダ・ジェッセンによる史実に基づく歴史小説「The Captain and Ann Barbara(英題)」を、発売前に読んだニコライ・アーセル監督が感銘を受け、マッツ・ミケルセンに声をかけたことで映画化にいたったという本作。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】“北欧の至宝”マッツ・ミケルセンが演じるのは貧しい退役軍人のルドヴィ・ケーレン大尉マ