（金門中央社）中国福建省に近い離島・金門県で国軍の訓練施設として使われていた「賈村営区」が、修復を経て戦闘技術の体験施設として生まれ変わり、27日に運用開始を記念する式典が行われた。かつての国軍の訓練場の風貌を再現し、一般に開放される。金門国家公園管理処によれば、賈村営区は南ベトナム解放民族戦線（ベトコン）が設けた集落を模倣して国軍が1970年代に整備した訓練施設。修復後の体験施設には射撃場や毒ガス体験