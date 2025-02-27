韓国与党「国民の力」のハン・ドンフン前代表が政界復帰を果たしたことを受け、賛否の声が交錯している。【注目】ハン・ドンフン前代表、政界復帰し大統領選レースへハン前代表は2月26日、著書『国民が最優先です』（原題）を出版し、代表職辞任から約2カ月ぶりに政治活動を再開した。これに対し、与党指導部や親尹錫悦（ユン・ソンニョル）派などからは「時期尚早だ」という批判が出ている一方、親ハン・ドンフン派からは「大きな