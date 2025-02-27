ファイナルホイッスルの瞬間。三笘薫は両手で渾身のガッツポーズを見せ、チームが一体となって掴んだ勝利を喜んだ。本拠地アメックススタジアムにボーンマスを迎えたこの試合。定位置の左ウイングで先発フル出場した三笘には、公式戦４戦連続ゴールが期待されていたが、オフェンスで貢献する機会は限られた。一方で、90分間を通じて精力的にピッチを走り回り続け、時には自陣のボックス内まで戻って守備に奔走。執拗にゴール