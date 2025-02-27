覚せい剤を所持、使用したとして鹿児島市の26歳の男2人と少女(17)が覚せい剤取締法違反などの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは鹿児島市松原町の無職河北大樹容疑者(26)と鹿児島市の少女(17)、鹿児島市山之口町の電気工事士福元龍成容疑者(26)です。警察によりますと河北容疑者と少女(17)は2024年11月、河北容疑者の自宅で覚せい剤を所持、使用した疑いが持たれています。福元容疑者は河北容疑者から若干量の覚せい剤