2025年2月17日（月）から、『小樽洋菓子舗ルタオ』公式オンラインショップにて、春の新作スイーツコレクションの販売が開始されました。 2025年春「新作スイーツコレクション」のテーマは…？ 画像：株式会社ケイシイシイ 『小樽洋菓子舗ルタオ』の2025年春の新作スイーツコレクションは“苺を愛するあなたに、おいしい出会いが訪れますように。”がテーマ。甘く、みずみずしい苺の魅力を存分