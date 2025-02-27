２６日に札幌市清田区の道道で見つかった陥没について、原因はまだわかっていませんが、専門家は近くを流れる川の影響を指摘しています。（山本記者）「現場では今も復旧にむけて調査がすすめられています」国交省と札幌市の職員が穴の深さを測ったりのぞき込んだりしています。清田区真栄３条２丁目の道道では、２７日朝から現地調査が行われました。道路の陥没は２６日午前９時ごろ見つかりました。穴の大きさは幅６０センチ・長