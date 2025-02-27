○ホリイフード [東証Ｓ] 第一ソフトなど4先を割当先とする21万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は310円。 ○ゆうちょ銀 [東証Ｐ] 日本郵政 による3億6179万5800株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限5426万9300株の売り出しを実施する。売出価格は3月10日から12日までの期間に決定される。 [2025年2月27日] 株探ニュース