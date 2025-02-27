1人の遺体が見つかった岩手県大船渡市の山火事で、県は“緊急消防援助隊”の派遣を決め出発式が行われました。 27日昼過ぎに行われた緊急消防援助隊の出発式。新潟市消防局からは、1次派遣隊として16隊・約60人を派遣。また、指揮支援隊の4人は県の防災ヘリに乗り込み、空路で大船渡の現場に向かいました。 ■新潟市消防局 浅野良明警防課長 「少しでも現場の住民の皆さんの“安心”と“財産”を守れるように活動してほしい