27日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝149円84銭前後と、午後5時時点に比べ60銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝157円10銭前後と78銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース