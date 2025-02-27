2025年2月22日、中国のポータルサイト・捜狐に、女性監督・山田尚子氏の新作アニメ映画「きみの色」が日本アニメの女性主人公の固定観念を打破したとする記事が掲載された。記事は、2024年上海国際映画祭で映画「きみの色」が金爵賞アニメーション最優秀作品賞を受賞したことに触れ、「山田氏のアニメ作品は、人物の部分的な動きを通して心情を表現することを得意とし、従来の静的な時空を超えた『時間の魔法』を巧みに取り入れる