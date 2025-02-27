島原市の雲仙岳災害記念館＝「がまだすドーム」が来月、リニューアルされます。 最新の技術を活用した噴火災害の継承と、より多くの人に伝えるための観光施設としての魅力を磨きます。 山肌に沿って迫ってくるのは、1993年6月に雲仙普賢岳で発生した大火砕流です。 多くの報道関係者や消防団員らが犠牲となった「定点」を再現。 画面を触ると、360度見渡すことができます。 （雲仙岳災害記念館 杉本 伸