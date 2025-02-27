オンラインカジノによる違法賭博問題は、日本球界にまで広がりを見せている。これまでオリックスの山岡泰輔投手が利用を認めており、オリックスは当面の間、山岡へ活動自粛を命じたことを発表した。事を重く見た日本野球機構（NPB）は、各球団にオンラインカジノの利用者について調べることを要請。その結果、多数の選手がオンラインカジノを利用していたことを認めているという。球界関係者によれば、「今後、使用者の数はど