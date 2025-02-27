【映像】女流棋士の質問にフリーズする藤井名人将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、王座、棋王、王将、棋聖、22）への挑戦者を決める第83期順位戦A級最終一斉対局が2月27日、静岡市内の「浮月楼」で行われている。現地の大盤解説会には、藤井名人が登場。聞き手を務めた佐々木海法女流初段（19）からの素朴な疑問に思わずフリーズし、「次の手を当てるよりも難しい…」とファンを爆笑させた。藤井名人が困惑＆長考したのは、静岡