山梨県笛吹市で枯れ草や倉庫が燃える火事がありました。現場では激しい炎と共に真っ黒い黒煙が立ち上っていました。27日午後2時半頃、笛吹市境川町小黒坂にある「畑内の枯れ草が燃えた」と消防に通報がありました。消防など5隊が出動し消火活動が行われています。けが人はいないということです。畑で燃やしていた火が枯れ草に移りさらに倉庫に燃え移ったとみられています。