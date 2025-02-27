日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）は２７日、４月２５〜２７日に静岡県の川奈ホテルＧＣ富士で開催を予定していた女子ツアーの「フジサンケイレディースクラシック」を中止すると発表した。主催者から開催辞退の申し出があったため。主催に名を連ねるフジテレビは、元タレントの中居正広さんの女性トラブルを巡る一連の問題で、スポンサー企業による番組ＣＭの差し止めが続いている。フジテレビは９月４〜７日に山梨県の富