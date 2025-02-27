第31代横綱常ノ花のやしゃごで、春場所の新弟子検査を受検する山野辺力さん＝27日、堺市の出羽海部屋宿舎大相撲の第31代横綱常ノ花のやしゃごに当たる山野辺力さん（15）＝東京都出身、出羽海部屋＝が、春場所（3月9日初日・エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査（1日）を受検することになった。27日に堺市堺区の出羽海部屋宿舎で取材に応じ「相撲をやればやるほど、横綱はすごい存在だと感じる。心技体がそろった力士になりた