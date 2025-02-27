アメリカ西部・テキサス州で、はしかに感染した子どもが死亡しました。アメリカではしかによる死者が確認されるのは10年ぶりです。テキサス州の保健当局は26日、はしかに感染して入院していた子どもが死亡したと発表しました。子どもの詳細は明らかにしていませんが、小学生以上で、ワクチンを接種していなかったということです。アメリカではしかに感染した人が死亡するのは2015年以降、初めてです。テキサス州西部では