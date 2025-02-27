熊本市は、2025年4月から市職員の週休3日制を試験的に導入したいと公表しました。 【写真を見る】熊本市「週休3日制」を試験導入へ4月から「フレックスタイム制」で実現目指す 2月27日の市議会一般質問で、職員の定着や確保に向けた働き方改革について問われた大西市長はこのように答えました。 熊本市 大西一史市長「令和7年度（2025年度）中に本格導入をすることを考えております」 熊本市は2025年4月から、フルタイムで働