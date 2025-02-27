楽天は２７日、宋家豪投手が千葉県内の病院で右膝外側半月板の縫合手術を受けたと発表した。試合復帰まで６カ月を要する見込みで、前半戦絶望となった。宋は２１日に下半身のコンディション不良でキャンプから離脱。石井一久ＧＭが「長期離脱になる。開幕は無理だと思います」と説明した。練習中のアクシデントだったという。キャンプは２軍スタートで、１４日に１軍に合流したばかりだった。宋は昨季４１試合に登板し、１勝