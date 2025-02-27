一部区間が不通となっているJR肥薩線の復旧に向け、熊本県が利用者を増やすための具体策の最終案をJR九州に示しました。 【写真を見る】JR肥薩線「復興アクションプラン」熊本県がJR九州へ最終案を提示“利用者増に” 初期投資114億円 きょう（27日）、国・県・JR九州が肥薩線の復旧について会議を開きました。 熊本県亀崎直隆副知事「今年度末の最終合意に向けて、いよいよ正念場を迎えているという認識」 JR肥薩線をめぐ