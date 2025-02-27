医療費の患者負担に月ごとの限度を設けた「高額療養費制度」の限度額引き上げについて、日本臨床腫瘍（しゅよう）学会、日本癌（がん）学会、日本癌治療学会のがん関連の3学会は27日、見直しを求める共同声明を出した。そのほかの学会からも「引き上げは患者の負担増や受診控えにつながる」として、凍結や見直しを求める声が相次いでいる。【画像】44歳子育て中に肺がん高額な治療「やめようか」出会いが転機に高額療養費