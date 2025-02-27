サイクリングを通じて、白山手取川ジオパークの魅力を発信しようと、石川県白山市で連携協定が結ばれました。 2023年、国内10番目のユネスコ・世界ジオパークに認定された白山手取川ジオパーク。 推進協議会では、ジオパークの活用に向け、さまざまな団体と連携を進めていて、27日は、白山の自然を生かしたサイクリングの普及に取り組む団体と連携協定を結びました。ことし5月にはジオパーク