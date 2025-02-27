[フランクフルト ２７日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が２７日に公表した１月のユーロ圏の銀行融資は、企業向けと家計向けがいずれも前年比で伸びが加速した。一連の利下げの効果が実体経済に浸透し始めていることを示唆する結果だった。企業向けの銀行融資の伸び率は２０２４年１２月の１．７％から２．０％に拡大し、２３年７月以来の高水準となった。家計向け融資も前月の１．１％から１．３％に加速、１年半ぶりの