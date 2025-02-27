Kentaro Sugiyama［東京２７日ロイター］ - 政府は２７日、新しい資本主義実現会議を開き、「賃上げと投資がけん引する成長型経済」の実現に向けた国内投資と輸出の促進について議論した。６月に改訂する新しい資本主義のグランドデザイン（基本的な考え方）と実行計画に反映する。議論のベースになるものとして事務局が示した論点案では、「国内投資の増加は労働生産性の向上を通じて賃金上昇につながる」と指摘。世界で