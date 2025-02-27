Laurie Chen[北京 ２７日 ロイター] - 中国国防省の報道官は２７日、オーストラリアとニュージーランド（ＮＺ）の間に位置するタスマン海で中国海軍が最近、実弾演習を実施したことについて「国際法を完全に順守したものだ」と説明した。これに先立ち、オーストラリアのマールズ国防相は２１日、直前に実弾演習を行うとの通告があり、航空各社がフライトの迂回を余儀なくされたとして、ＮＺとともに中国に懸念を表明していた。